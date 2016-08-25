Arriva un terzino: no dello Zenit per Criscito, sacrificato anche Mati

La Fiorentina ci ha provato, ma ha incassato un secco no. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Corvino ha chiesto Mimmo Criscito allo Zenit San Pietroburgo, ma si è visto sbattere la porta in faccia...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2016 15:46

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