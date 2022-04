Bella notizia, la Sampdoria vince ed è praticamente salva. Incontrerà la Fiorentina con la testa libera

Finisce con la festa della Gradinata Sud e le lacrime del capitano rossoblu Mimmo Criscito il derby della Lanterna numero 125. La Sampdoria supera 1-0 il Genoa con una rete siglata da Sabiri nel primo tempo ma al sesto minuto di recupero il Grifone ha fallito un rigore con il suo capitano.

Marco Giampaolo si affida al 4-1-4-1 con Sensi davanti alla difesa al posto di Vieira mentre in difesa davanti ad Audero confermata a linea a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. A centrocampo spazio a Sensi e Thorsby con Candreva e Sabiri sulle corsie laterali mentre Caputo vince il ballottaggio con Quagliarella al centro dell’attacco. Alexander Blessin invece si affida a Destro al centro dell’attacco supportato da Galdames, Amiri e Ekuban sulla trequarti. Confermatissimi invece Sturaro e Badelj davanti alla difesa mentre a protezione della porta di Sirigu confermato Frendrup a destra, Bani e Ostigard al centro mentre Vasuqez vince il ballottaggio a sinistra con Criscito.

Subito Sampdoria in avanti con Candreva che riceve sulla destra e crossa per l’inserimento di Sensi che, in contrasto con Bani, devia sul fondo. La partita scorre via fra rudezze, tante, duelli, tantissimi, fino al minuto 20 quando Amiri vede uno spazio e calcia dalla distanza trovando la risposta di Audero. Sulla ribattuta, Destro colpisce di testa sopra la traversa ma era in posizione irregolare. Al 26’ il derby si sblocca con Sabiri che prima va a recuperare un pallone su Galdames e poi conclude l’azione calciando di prima intenzione su cross di Augello dalla sinistra. Il Genoa però non molla la presa con un cross dalla destra di Sturaro per Ekuban ma il suo colpo di testa si spegne sul fondo. Prima del duplice fischio la Samp sfiora il raddoppio con un cross di Candreva dalla destra per la testa di Sabiri ma Sirigu si oppone togliendo il pallone dalla porta.

La ripresa si apre con poche occasioni fino al quarto d’ora quando Bani spizza un pallone interessante dentro l’area di rigore ma Maresca ferma tutto per fuorigioco. I rossoblu ci provano con una conclusione dalla distanza di Criscito che viene deviato in calcio d’angolo dalla difesa della Samp e poi dopo la mezz’ora ancora il capitano rossoblu scodella un pallone dentro l’area che viene spizzato da Portanova ma poi Audero esce e fa suo il pallone. Nel recupero succede di tutto: Ferrari allarga troppo il braccio per contrastare Destro. Maresca, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna un calcio di rigore con Criscito che si fa ipnotizzare da Audero che salva il risultato. Lo riporta TMW