La Fiorentina vuole accettare l'offerta del Chelsea per Alonso, Criscito verso Firenze

Asse caldissimo tra Londra e Firenze, l'offerta del Chelsea verso il sì viola

Il pressing del Chelsea per Marcos Alonso si sta facendo sempre più serrato, la società viola in questo momento sembra intenzionata ad accettare l'offerta del club inglese di 28 milioni di euro per il terzino sinistro, queste ore saranno decisive per la trattativa con Alonso sempre più in direzione Londra. Se la trattativa dovesse andare in porto la Fiorentina andrebbe a chiudere per il terzino italiano Domenico Criscito in forza allo Zenit. Criscito 30 anni, può giocare sia centrale che terzino a sinistra, guadagna 3 milioni di euro in Russia, sarà decisivo per il suo passaggio in viola la riduzione del suo stipendio, sacrificio che Criscito ha già manifestato di voler fare. Alonso verso il Chelsea, Criscito verso la Fiorentina. Ore caldissime.

Flavio Ognissanti