Notizie Alonso Fiorentina

Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto
02 dicembre 2021 13:07
Cinquini: "Fiorentina, se vuoi la Champions devi tenerti Chiesa. Corvino è un top, quando è tornato.."
17 ottobre 2018 18:53
Dagli insulti e le battute a campioni veri. Ecco quando Firenze ha sbagliato...
16 ottobre 2018 11:25
La Spagna chiama finalmente in nazionale Marcos Alonso, gioisce l'ex terzino viola
16 marzo 2018 22:52
Alonso senior: "La Fiorentina è stata la fortuna di mio figlio, lì è cresciuto. Giusto lasciare il Real..."
15 marzo 2018 11:48
Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio
04 marzo 2018 16:41
DA UN ANNO E MEZZO E CON 30 MILIONI IN PIÙ. ANCORA NON SOSTITUITO DEGNAMENTE
05 novembre 2017 17:43
Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."
27 ottobre 2017 12:36
M.Alonso: "Roma squadra forte, domani sarà durissima. Dzeko pericolo numero uno"
17 ottobre 2017 15:02
L'ex viola Marcos Alonso: ''Oggi sono molto felice al Chelsea, ma un giorno vorrei giocare nella Liga''
14 ottobre 2017 15:11
Premier, striscione shock contro l'ex viola Marcos Alonso: "Sei un assassino"
04 ottobre 2017 14:51
Ancora Alonso: "Seguo sempre la Fiorentina. Quando c'ero io non si capiva nulla, figuriamoci adesso con queste cessioni..."
30 luglio 2017 09:46
Cognigni: "Borja non è in vendita. Berna in panchina se non accetta il rinnovo. Senza la cessione di Alonso..."
19 giugno 2017 23:24
Bucchioni: "Vi spiego come Corvino ha speso i soldi di Alonso. La Fiorentina ha detto no a Di Francesco, i motivi..."
12 maggio 2017 00:54
Perché il tifoso della Fiorentina non avrà mai rancore nei confronti di Alonso, Savic e Cuadrado
10 maggio 2017 13:40
Alonso: "Per rimanere alla Fiorentina ho rifiutato il Barcellona. Poi quando arrivò il Chelsea..."
08 marzo 2017 14:04
Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso
03 dicembre 2016 15:42
Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni
03 novembre 2016 19:14
Alonso sulla Serie A: "È un campionato molto competitivo, per i difensori la serie A è un master"
19 ottobre 2016 12:28
Conte loda Alonso: "Al Chelsea è l'unico con quelle caratteristiche"
07 settembre 2016 16:08
Alonso a cuore aperto: "Grazie di tutto Fiorentina, sarò sempre uno di voi"
02 settembre 2016 14:24
Alonso: "Al Chelsea per cominciare a vincere qualcosa"
31 agosto 2016 18:30
Di Marzio rilancia, Alonso verso il Chelsea per 22 milioni, saltato Nandez
30 agosto 2016 07:30
La Fiorentina vuole accettare l'offerta del Chelsea per Alonso, Criscito verso Firenze
29 agosto 2016 17:25
Incredibile Chelsea, Conte offre 28 milioni di euro per Alonso
29 agosto 2016 12:11
"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."
27 agosto 2016 15:29
Sky conferma, il Chelsea di Antonio Conte pronto a follie pur di avere Marcos Alonso
27 agosto 2016 12:57
Se la Fiorentina accetta l'offerta di 25 milioni per Alonso a Firenze arriva Criscito
27 agosto 2016 11:27
Sky, il Chelsea offre 20 milioni di euro per Alonso. La Fiorentina...
26 agosto 2016 12:47
"Da Firenze non mi muovo, Rossi valore aggiunto. Sousa e gli errori passati..."
22 luglio 2016 15:54
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