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Notizie Alonso Fiorentina

Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto

02 dicembre 2021 13:07

Cinquini: "Fiorentina, se vuoi la Champions devi tenerti Chiesa. Corvino è un top, quando è tornato.."

17 ottobre 2018 18:53

Dagli insulti e le battute a campioni veri. Ecco quando Firenze ha sbagliato...

16 ottobre 2018 11:25

La Spagna chiama finalmente in nazionale Marcos Alonso, gioisce l'ex terzino viola

16 marzo 2018 22:52

Alonso senior: "La Fiorentina è stata la fortuna di mio figlio, lì è cresciuto. Giusto lasciare il Real..."

15 marzo 2018 11:48

Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio

04 marzo 2018 16:41

DA UN ANNO E MEZZO E CON 30 MILIONI IN PIÙ. ANCORA NON SOSTITUITO DEGNAMENTE

05 novembre 2017 17:43

Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."

27 ottobre 2017 12:36

M.Alonso: "Roma squadra forte, domani sarà durissima. Dzeko pericolo numero uno"

17 ottobre 2017 15:02

L'ex viola Marcos Alonso: ''Oggi sono molto felice al Chelsea, ma un giorno vorrei giocare nella Liga''

14 ottobre 2017 15:11

Premier, striscione shock contro l'ex viola Marcos Alonso: "Sei un assassino"

04 ottobre 2017 14:51

Ancora Alonso: "Seguo sempre la Fiorentina. Quando c'ero io non si capiva nulla, figuriamoci adesso con queste cessioni..."

30 luglio 2017 09:46

Cognigni: "Borja non è in vendita. Berna in panchina se non accetta il rinnovo. Senza la cessione di Alonso..."

19 giugno 2017 23:24

Bucchioni: "Vi spiego come Corvino ha speso i soldi di Alonso. La Fiorentina ha detto no a Di Francesco, i motivi..."

12 maggio 2017 00:54

Perché il tifoso della Fiorentina non avrà mai rancore nei confronti di Alonso, Savic e Cuadrado

10 maggio 2017 13:40

Alonso: "Per rimanere alla Fiorentina ho rifiutato il Barcellona. Poi quando arrivò il Chelsea..."

08 marzo 2017 14:04

Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso

03 dicembre 2016 15:42

Dall'Inghilterra raccontano la Fiorentina e mostrano che formazione ci sarebbe ora senza cessioni

03 novembre 2016 19:14

Alonso sulla Serie A: "È un campionato molto competitivo, per i difensori la serie A è un master"

19 ottobre 2016 12:28

Conte loda Alonso: "Al Chelsea è l'unico con quelle caratteristiche"

07 settembre 2016 16:08

Alonso a cuore aperto: "Grazie di tutto Fiorentina, sarò sempre uno di voi"

02 settembre 2016 14:24

Alonso: "Al Chelsea per cominciare a vincere qualcosa"

31 agosto 2016 18:30

Di Marzio rilancia, Alonso verso il Chelsea per 22 milioni, saltato Nandez

30 agosto 2016 07:30

La Fiorentina vuole accettare l'offerta del Chelsea per Alonso, Criscito verso Firenze

29 agosto 2016 17:25

Incredibile Chelsea, Conte offre 28 milioni di euro per Alonso

29 agosto 2016 12:11

"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."

27 agosto 2016 15:29

Sky conferma, il Chelsea di Antonio Conte pronto a follie pur di avere Marcos Alonso

27 agosto 2016 12:57

Se la Fiorentina accetta l'offerta di 25 milioni per Alonso a Firenze arriva Criscito

27 agosto 2016 11:27

Sky, il Chelsea offre 20 milioni di euro per Alonso. La Fiorentina...

26 agosto 2016 12:47

"Da Firenze non mi muovo, Rossi valore aggiunto. Sousa e gli errori passati..."

22 luglio 2016 15:54

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