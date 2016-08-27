Sky conferma, il Chelsea di Antonio Conte pronto a follie pur di avere Marcos Alonso

Conte dopo tanti no dall'Italia vuole avere a tutti costi il terzino della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel suo notiziario sportivo delle 12.30 Antonio Conte è pronto a follie pur di avere Marcos Alonso nel suo Chelsea, il club inglese ha ancora tre obiettivi di mercato e uno di questi è proprio il terzino sinistro della Fiorentina. Il manager italiano è deluso con la società del Chelsea proprio perché in questo mercato non gli hanno comprato chi aveva chiesto e adesso l'obiettivo di mercato è Marcos Alonso. Conte fino ad ora aveva chiesto tanti giocatori che giocano in Italia, ha fatto offerte per Bonucci, per Nainggolan, Koulibaly e ultimo la grande offerta respinta per il milanista Romagnoli. Adesso è il turno del fiorentino Marcos Alonso, per lui si parla di una cifra offerta vicina ai 25 milioni di euro.

Per adesso la società viola ha rifiutato l'offerta del Chelsea ma, vista la continua offensiva del club inglese bisognerà tener d'occhio la situazione fino all'ultimo.