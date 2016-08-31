Alonso: "Al Chelsea per cominciare a vincere qualcosa"

Prime parole da giocatore del Chelsea per Marcos Alonso, fresco di firma del nuovo contratto: "Sono davvero felice, è un passo in avanti importantissimo per la mia carriera e credo che questo sia il p...

Prime parole da giocatore del Chelsea per Marcos Alonso, fresco di firma del nuovo contratto: "Sono davvero felice, è un passo in avanti importantissimo per la mia carriera e credo che questo sia il posto perfetto per me per continuare a migliorare. E' ora di vincere qualche titolo per me. Non è stata una decisione facile per me, una volta saputo che il club era interessato a me. La mia famiglia e i miei amici sanno che il Chelsea è il club in cui ho sognato giocatore, quindi sono davvero eccitato dalla sfida e non vedo l'ora di lavorare coi nuovi compagni".