Di Marzio rilancia, Alonso verso il Chelsea per 22 milioni, saltato Nandez
L'esperto di mercato di Sky rivela i dettagli del possibile approdo di Marcos Alonso al Chelsea
Questo è quanto scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito riguardo il mercato della Fiorentina:
"Sono giorni caldi anche per quanto riguarda il mercato della Fiorentina: continua il pressing del Chelsea per il terzino spagnolo Marcos Alonso. Dall'Inghilterra si parla di un'offerta vicina ai 28 milioni, mentre dal club viola filtra una cifra intorno ai 22, bonus compresi. Se la cessione si dovesse concretizzare la Fiorentina potrebbe prendere Mimmo Criscito come sostituto. Per quanto riguarda gli altri fronti, è salta la trattativa per Nahitan Nández del Peñarol, mentre il Milan potrebbe fare un tentativo per Badelj, anche se non sembrano esserci i presupposti economici da parte dei rossoneri."