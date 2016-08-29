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Incredibile Chelsea, Conte offre 28 milioni di euro per Alonso

Continua l'offensiva del Chelsea per Marcos Alonso, offerta da capogiro. La Fiorentina cede o resiste?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2016 12:11
Incredibile Chelsea, Conte offre 28 milioni di euro per Alonso -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport UK Antonio Conte sta facendo follie per il terzino sinistro della Fiorentina Marcos Alonso, l'offerta del Chelsea per la società viola è di 28 milioni di euro, si aspetta la risposta della Fiorentina che a questo punto si trova di fronte ad un'offerta completamente inaspettata.

Ieri Paulo Sousa e Pantaleo Corvino hanno confermato la scelta di non vendere i titolari di questa squadra, una "promessa" della società a cui Sousa crede tanto. Vedremo se per Alonso i viola cederanno o meno alle sirene inglesi. Nelle prossime ore sono attese importanti novità sia nel caso la Fiorentina decida di non cedere, sia nel caso contrario. I nomi su cui potrebbe gettarsi Corvino per sostituire nel caso Alonso sono Criscito dello Zenit e Masina del Bologna.

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