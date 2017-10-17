M.Alonso: "Roma squadra forte, domani sarà durissima. Dzeko pericolo numero uno"

Marcos Alonso, ex Fiorentina ed oggi al Chelsea, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea-Roma per dire la sua. Ecco le parole del laterale mancino riguardo i giallorossi: "È una...

Marcos Alonso, ex Fiorentina ed oggi al Chelsea, è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia di Chelsea-Roma per dire la sua. Ecco le parole del laterale mancino riguardo i giallorossi: "È una squadra forte, è rimasto il blocco che ho affrontato io quando ero in Italia. Domani sarà una gara difficile, dobbiamo dare il 100% per vincere. Il giocatore che mi piace di più tra i giallorossi è Dzeko, ma bisognerà fare attenzione a tutta la squadra".