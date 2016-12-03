Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso

Il terzino spagnolo ex Fiorentina si sta rendendo protagonista di una grande stagione alla corte di Antonio Conte al Chelsea

In Inghilterra alle 13.30 è andato in scena il big match tra Manchester City e Chelsea, partita vinta in rimonta vinta dalla squadra di Antonio Conte con i gol di Diego Costa, Willian e Hazard, quest'ultimo gol, arrivato negli ultimi minuti di gara su assist di un grande Marcos Alonso, ex giocatore viola, che è stato protagonista di una grande partita. Il terzino spagnolo è ormai titolarissimo della squadra inglese prima in classifica in Premier League.