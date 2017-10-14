L'ex viola Marcos Alonso: ''Oggi sono molto felice al Chelsea, ma un giorno vorrei giocare nella Liga''

Marcos Alonso, ex viola oggi in forza al Chelsea di Antonio Conte, ha parlato in Inghilterra svelando un sogno che vorrebbe esaudire in futuro: “Adesso sto molto bene al Chelsea, sono felice e mi trov...

A cura di Redazione Labaroviola 14 ottobre 2017 15:11

Condividi