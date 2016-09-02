Alonso a cuore aperto: "Grazie di tutto Fiorentina, sarò sempre uno di voi"

Dopo il trasferimento a Chelsea, Marcos Alonso ha deciso di scrivere un pensiero di ringraziamento sui social network che coinvolge squadra, dirigenza e soprattutto, tifosi. Queste le sue parole:Non è...

Dopo il trasferimento a Chelsea, Marcos Alonso ha deciso di scrivere un pensiero di ringraziamento sui social network che coinvolge squadra, dirigenza e soprattutto, tifosi. Queste le sue parole:

Non è facile trovare le parole per esprimere le mie emozioni in questo momento. É finita un'avventura meravigliosa, che non dimenticherò mai.

A Firenze ho trascorso degli anni bellissimi e per questo voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso speciale questa esperienza.

Ringrazio i tifosi viola per l'incredibile affetto che mi hanno mostrato fin dal primo giorno, per avermi sempre sostenuto, anche nei momenti difficili. Ringrazio magazzinieri, massaggiatori, staff medico, staff tecnico e tutte quelle persone che con il loro lavoro e con la loro passione rendono speciale questa società. Una vera famiglia! Una menzione particolare la voglio dedicare a una grande persona, un grandissimo allenatore, Mr. Paulo Sousa che mi ha insegnato tantissimo dentro e fuori dal campo e con il quale spero di poter lavorare ancora in futuro. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, ragazzi fantastici con i quali ho condiviso tante emozioni, momenti belli e meno belli, vittorie e sconfitte. Infine ringrazio la società ACFFiorentina per aver creduto in me, per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo.

Ora per me inizia una nuova sfida professionale ma sarò sempre orgoglioso di aver indossato la maglia Viola. Vi seguirò e farò sempre il tifo per voi!

Grazie di cuore Firenze !

Grazie di cuore ACF Fiorentina ! 💜

Un grande abbraccio

Marcos