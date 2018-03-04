Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio

Il Chelsea ha deciso di giocare oggi col lutto al braccio.La decisione è stata presa Antonio Conte che ha avuto Astori quando allenava la nazionale.Anche i giocatori del Chelsea Alonso e Zappacosta ha...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 16:41

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