Il Chelsea giocherà contro il Manchester City con il lutto al braccio
Il Chelsea ha deciso di giocare oggi col lutto al braccio.La decisione è stata presa Antonio Conte che ha avuto Astori quando allenava la nazionale.Anche i giocatori del Chelsea Alonso e Zappacosta ha...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 16:41
Il Chelsea ha deciso di giocare oggi col lutto al braccio.
La decisione è stata presa Antonio Conte che ha avuto Astori quando allenava la nazionale.
Anche i giocatori del Chelsea Alonso e Zappacosta hanno ricordato l'amico attraverso i loro profili social.