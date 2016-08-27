Se la Fiorentina accetta l'offerta di 25 milioni per Alonso a Firenze arriva Criscito

Tuttosport parla della grande offerta del Chelsea per Alonso, la Fiorentina ha detto no ma...

Come riporta Tuttosport questa mattina in edicola la grande offerta del Chelsea per Marcos Alonso sta facendo vacillare la Fiorentina, il club allenato da Antonio Conte ha offerto per il terzino sinistro spagnolo 25 milioni di euro. Un offerta molto alta e che Corvino, in accordo con Sousa e la proprietà pare intenzionato a rifiutare, ma la Fiorentina vacilla e non poco, ci saranno giorni di riflessione sulla decisione definitiva. Per ora dalla sede viola è stata negativa la risposta ma in caso di offerta accettata Corvino ha già individuato il sostituto, si tratta di Domenico Criscito dello Zenit che accetterebbe di buon grado il trasferimento alla Fiorentina.