La Spagna chiama finalmente in nazionale Marcos Alonso, gioisce l'ex terzino viola
Questi i convocati della Spagna per le amichevoli di preparazione al Mondiale contro Germania e Argentina. Il ct Julen Lopetegui chiama Marcos Alonso per la prima volta, out invece Morata. Presente an...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 22:52
Questi i convocati della Spagna per le amichevoli di preparazione al Mondiale contro Germania e Argentina. Il ct Julen Lopetegui chiama Marcos Alonso per la prima volta, out invece Morata. Presente anche il portiere del Napoli, Reina.
Portieri: Kepa, De Gea, Reina
Difensori: Jordi Alba, Marcos Alonso, Nacho, Carvajal, Azpilicueta, Odriozola, Sergio Ramos, Piqué
Centrocampisti: Isco, Thiago Alcantara, David Silva, Iniesta, Saul Niguez, Parejo, Koke
Attaccanti: Rodri, Asensio, Aspas, Rodrigo, Diego Costa, Lucas Vazquez