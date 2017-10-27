Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."

Marcos Alonso, ex esterno viola ed attualmente di proprietà del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca: "Il Real Madrid è stato casa mia per molto tempo, e non lo dimentico. Sono cresciut...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2017 12:36

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