Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."
Marcos Alonso, ex esterno viola ed attualmente di proprietà del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca: "Il Real Madrid è stato casa mia per molto tempo, e non lo dimentico. Sono cresciut...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 12:36
Marcos Alonso, ex esterno viola ed attualmente di proprietà del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca: "Il Real Madrid è stato casa mia per molto tempo, e non lo dimentico. Sono cresciuto lì, però non mi pento di essere andato via. Però non lo nego, esordire nella Liga era il mio sogno".
Prosegue sui suoi ex allenatori: "Conte? Sono fortunato. Prima Montella, poi Paulo Sousa, ora Conte".