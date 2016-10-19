Alonso sulla Serie A: "È un campionato molto competitivo, per i difensori la serie A è un master"

Grazie alla serie A sono diventato un calciatore molto migliore e più maturo mentalmente

L'ex difensore della Fiorentina Marcos Alonso, oggi al Chelsea, ha parlato così della sua esperienza nel calcio italiano: "Quello italiano è un campionato molto competitivo, dove la maggior parte delle squadre ti aspettano. Difendono, mantengono le posizioni e sono perfette tatticamente. Inoltre, curano anche molto l'aspetto fisico, per questo credo che giocare in Italia per i difensori sia importante. E' come quando uno dopo l'Università va a fare un master. La Serie A è un master per i difensori. Io ho imparato qualcosa un po' in tutti i Paesi in cui ho giocato, e questo è un vantaggio perché diventi un giocatore più completo. Ho fatto due grandi stagioni in Italia, ho disputato molte partite e maturato tanta esperienza in un campionato diverso. Sono diventato un giocatore migliore e più maturo mentalmente

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