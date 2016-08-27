15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità…”

Calciomercato

“Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità…”

Redazione

27 Agosto · 15:29

Aggiornamento: 27 Agosto 2016 · 15:29

TAG:

AlonsocriscitoFiorentinaGabbiadinikalinicNapolipedullà

Condividi:

di

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Gabbiadini? Le cose stanno cambiando ma non è una scoperta così clamorosa perché il giocatore preferisce la Fiorentina, anche al costo di rinunciare ad una parte dell’ingaggio. Le parole di Sousa su Kalinic secondo me contano zero. Per andare a prendere Pavoletti il Genoa poi dovrebbe andare a cercare un sostituto in attacco. La cosa più logica è accontentare Kalinic, Gabbiadini e il Napoli.

Babacar? Situazione in cui non si può dire e prevedere nulla, può accadere qualsiasi cosa. Credo che il suo futuro dipenda molto anche da quello di Kalinic.

Alonso? Al momento tra Fiorentina e Chelsea non c’è nulla di concreto e ufficiale, alla società viola non è pervenuta ancora nessuna offerta, in questo momento stanno lavorando gli intermediari.

Per il centrocampo della Fiorentina ho conferme su Nandez, ma piace anche un altro elemento che ancora non è venuto fuori. Viene sempre da quella zona, ha 22-23 anni.

Criscito in questo momento sta forzando la mano per lasciare lo Zenit. Può essere un’opportunità, anche per la Fiorentina, ma questo è sempre legato al futuro di Alonso, non penso che Corvino faccia questa operazione singolarmente”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio