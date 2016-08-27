“Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità…”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Gabbiadini? Le cose stanno cambiando ma non è una scoperta così clamorosa perché il giocatore preferisce la Fiorentina, anche al costo di rinunciare ad una parte dell’ingaggio. Le parole di Sousa su Kalinic secondo me contano zero. Per andare a prendere Pavoletti il Genoa poi dovrebbe andare a cercare un sostituto in attacco. La cosa più logica è accontentare Kalinic, Gabbiadini e il Napoli.

Babacar? Situazione in cui non si può dire e prevedere nulla, può accadere qualsiasi cosa. Credo che il suo futuro dipenda molto anche da quello di Kalinic.

Alonso? Al momento tra Fiorentina e Chelsea non c’è nulla di concreto e ufficiale, alla società viola non è pervenuta ancora nessuna offerta, in questo momento stanno lavorando gli intermediari.

Per il centrocampo della Fiorentina ho conferme su Nandez, ma piace anche un altro elemento che ancora non è venuto fuori. Viene sempre da quella zona, ha 22-23 anni.

Criscito in questo momento sta forzando la mano per lasciare lo Zenit. Può essere un’opportunità, anche per la Fiorentina, ma questo è sempre legato al futuro di Alonso, non penso che Corvino faccia questa operazione singolarmente”