Ancora Alonso: "Seguo sempre la Fiorentina. Quando c'ero io non si capiva nulla, figuriamoci adesso con queste cessioni..."

A Firenze sono stato bene. Saluto tanto i tifosi viola. I giocatori devono pensare a giocare nonostante tutto" così Marcos Alonso

Marcos Alonso ha parlato a TMW radio, queste le sue parole:

"Prima di tutto voglio salutare i tifosi. A Firenze sono stato benissimo e ancora oggi seguo le vicende della squadra. Mando a tutti un grosso 'in bocca al lupo' per la nuova stagione. Non so cosa stia accadendo. Non si capiva nemmeno quando c'ero io, figuriamoci ora... Io penso che i calciatori debbano concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, poi la costruzione della squadra è un compito che riguarda la dirigenza".