Sky, il Chelsea offre 20 milioni di euro per Alonso. La Fiorentina...

Sky Sport rivela di una grande offerta del club inglese per il terzino viola, cosa farà adesso la Fiorentina?

Secondo quanto riportato da Sky Sport il club inglese del Chelsea guidato da Antonio Conte ha fatto un'offerta molto importante alla Fiorentina per il terzino sinistro spagnolo Marcos Alonso, l'offerta è di 20 milioni di euro subito più altri di bonus. A questo punto la palla passa al direttore generale viola Pantaleo Corvino e alla Fiorentina che deve decidere il da farsi.

Il club viola ha sempre dichiarato di non volere cedere i suoi giocatori migliori anche di fronte a grandi offerte per questo motivo sarebbe difficile pensare alla cessione di Alonso negli ultimi giorni di mercato. Vedremo così si evolverà la vicenda nelle prossime ore.