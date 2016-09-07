Conte loda Alonso: "Al Chelsea è l'unico con quelle caratteristiche"

Parlando al media ufficiale del Chelsea, Antonio Conte, allenatore dei blues, si è espresso sugli ultimi arrivi a Stamford Bridge. Ecco come ha parlato dell’ex viola Marcos Alonso: "Penso che con lui...

Parlando al media ufficiale del Chelsea, Antonio Conte, allenatore dei blues, si è espresso sugli ultimi arrivi a Stamford Bridge. Ecco come ha parlato dell’ex viola Marcos Alonso: "Penso che con lui e David Luiz possiamo migliorare la squadra, adesso devo inserirli nel nostra di calcio. L’acquisto di Marcos è molto importante, perché è l’unico esterno mancino in rosa ed ha già esperienza in questo campionato". Alonso dovrà ora dimostrare di valere i 27 milioni di euro spesi dal Chelsea per il suo acquisto: da considerare che Conte, da sempre un grande estimatore di Juan Cuadrado, ha deciso di lasciar partire il colombiano soltanto quando ha avuto in mano lo spagnolo.