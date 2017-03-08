Alonso: "Per rimanere alla Fiorentina ho rifiutato il Barcellona. Poi quando arrivò il Chelsea..."

Due anni fa si mise in contatto con me il Barcellona, ma io non avevo nessuna intenzione di lasciare la Fiorentina. Quest'estate..." così Marcos Alonso

Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea di Antonio Conte ed ex giocatore viola, ha parlato ad un quotidiano londinese, queste le sue parole che svelano anche un retroscena di mercato: "Due anni fa ci furono contatti con il Barcellona, ma quando ci fu il contatto io non ho avuto alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina, sono voluto rimanere a Firenze. Il Chelsea è un club che ho sempre seguito, mi è sempre piaciuto molto. Solo quando mi hanno cercato loro ho considerato l'ipotesi di lasciare Firenze, e così ho accettato la loro proposta" conclude Marcos Alonso.