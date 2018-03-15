Alonso senior: "La Fiorentina è stata la fortuna di mio figlio, lì è cresciuto. Giusto lasciare il Real..."

Marcos Alonso Pena, padre di Marcos, ha parlato del figlio e del suo passato alla Fiorentina al quotidiano Cadena Ser: “E’ stata una fortuna che la Fiorentina l’abbia ingaggiato nel 2013 perché lì è d...

Marcos Alonso Pena, padre di Marcos, ha parlato del figlio e del suo passato alla Fiorentina al quotidiano Cadena Ser: “E’ stata una fortuna che la Fiorentina l’abbia ingaggiato nel 2013 perché lì è dove Marcos è migliorato tanto in ogni aspetto. Ha fatto molto bene a Firenze e ha ricevuto offerte anche da altri club italiani, ma alla fine abbiamo deciso di andare al Chelsea.Lasciare il Real Madrid è stata la scelta giusta, ha fatto esperienza in Inghilterra al Bolton e adesso è molto contento a Londra. La Premier League è un campionato meraviglioso”.