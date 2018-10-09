Criscito: "Non avremmo i Totti o i Baggio, però abbiamo tanti giovani forti come Chiesa.."

Nel giorno prima di Italia-Ucraina, ha parlato il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito. Queste le sue parole rilasciate al Secolo XIX

Nel giorno prima di Italia-Ucraina, ha parlato il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito. Queste le sue parole rilasciate al Secolo XIX: "Giocare al Ferraris con la maglia azzurra è sempre una grande emozione. Molti parlano di una nazionale scarsa, non ci saranno i Totti, i Baggio o i Del Piero, ma abbiamo in squadra tanti buoni giocatori e giovani interessanti come Chiesa, Pellegrini, Insigne e Pellegri.