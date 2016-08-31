La Fiorentina vicinissima a prendere Sportiello, Criscito non arriva a Firenze, ecco perché.

Ore calde, la Fiorentina sta per chiudere la trattativa per portare il portiere italiano a Firenze

Ultime ore frenetiche del calciomercato la Fiorentina è attivissima nel completare la rosa dopo la vendita di Marcos Alonso al Chelsea Corvino ha finalmente il budget per fare mercato. In entrata dopo l'acquisto di Olivera, Corvino è vicinissimo a chiudere la trattativa per portare il portiere italiano Marco Sportiello classe 1992, l'attuale portiere dell'Atalanta non ha legato con il nuovo tecnico bergamasco Giampiero Gasperini e quindi la Fiorentina ha approfittato di questa situazione. In questo momento il giovane portiere è vicinissimo all'arrivo a Firenze con il problema portiere che viene così risolto e viene accontentato Paulo Sousa. Forte, giovane e italiano, la Fiorentina sta per avere il suo nuovo portiere.

Per quanto riguarda Criscito invece sembra definitivamente tramontata la pista viola, il motivo come ha dichiarato il suo agente a Sportitalia è che non è stata offerta allo Zenit la cifra richiesta di 15 milioni.

Flavio Ognissanti