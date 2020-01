Secondo quanto riportato da Sportitalia è rottura totale tra Mimmo Criscito e il Genoa. L’attuale capitano del grifone non ha preso assolutamente bene la trattativa tra la società rossoblu e la Fiorentina. Il calciatore non si aspettava di essere messo così alla porta. La risposta del difensore alla proposta viola non è arrivata ma da casa Fiorentina l’ottimismo resta alto, come confermato dalle visite mediche già prenotate, visite che nel caso di definizione dell’affare si terranno a Milano e non a Firenze.