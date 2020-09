Sport Mediaset, Criscito può essere il colpo della Fiorentina a fine mercato. La situazione

Nel Genoa di Maran sembra non esserci già spazio per Domenico Criscito. La Fiorentina, che già lo scorso giugno aveva preso contatti con l’entourage del terzino, attende alla finestra. Possibile che i viola riescano a concludere l’operazione nei ultimi giorni di mercato. Un colpo che non dispiacerebbe a Iachini, che di recente ha espresso tutto il suo apprezzamento per le qualità del giocatore. Lo riporta Sportmediaset.it.

LEGGI ANCHE, SPORT MEDIASET, PER MILIK ALLA FIORENTINA C’È IL PROBLEMA INGAGGIO