Sport Mediaset, per Milik alla Fiorentina c’è il problema ingaggio

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset non ci sono molte possibilità di vedere Arkadius Milik con la maglia della Fiorentina nella prossima stagione per via delle richieste di ingaggio alte del centravanti polacco. Milik, che aveva in mano l’accordo con la Roma, vuole guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio fuori dalla portata della società viola secondo la redazione giornalistica di Sport Mediaset. A questo punto è più verosimile vedere Milik in un campionato estero dopo il naufragio della trattativa tra Napoli e Roma.

