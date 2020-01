Ultimo giorno di mercato con la Fiorentina vera e propria protagonista, considerando le trattative in chiusura e quelle ancora da definire. In mattinata è previsto l’arrivo a Milano di Amrabat, che svolgerà prima le visite mediche e poi firmerà il contratto con i viola, con cui giocherà ricordiamolo solo dalla prossima stagione, avendo già vestito quest’anno le maglie di Brugge e Hellas. Incontro a Milano tra i dirigenti per scambio e firme documenti, dopo l’accordo raggiunto nella notte.Per quanto riguarda Mimmo Criscito, sono minuti decisivi per quanto riguarda la sua decisione, che dovrebbe arrivare a breve. La sua volontà sarebbe quella di rimanere al Genoa, ma dall’altro lato c’è un progetto, quello viola, che lo intriga e non poco. Questa mattina intanto il capitano rossoblù è arrivato a Pegli, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta definitiva, la Fiorentina attende con ansia. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.