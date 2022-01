I convocati del Genoa per la Fiorentina, Mimmo Criscito non parte per Firenze, torna Cambiaso

Il tecnico Konko ha diramato la lista dei convocati per la trasferta del Genoa a Firenze che si disputerà domani sera con fischio di inizio alle ore 20.45. Andrea Cambiaso è recuperato e torna quindi a disposizione dell’allenatore. Tornano anche in mezzo al campo Nicolò Rovella ed il portiere Andrenacci. Prima rossoblu per l’ultimo arrivato Riccardo Calafiori che ha preso la maglia numero 16. Assenti l’estremo difensore di Coppa Italia Semper e il centrocampista Touré oltre allo squalificato Vasquez. In totale sono 23 i calciatori della rosa che dovranno affrontare la Fiorentina.

Questo l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla gara contro la Fiorentina con il relativo numero di maglia:

35 Andrenacci, 47 Badelj, 13 Bani, 44 Buksa, 9 Caicedo, 16 Calafiori, 50 Cambiaso, 23 Destro, 20 Ekuban, 99 Galdames, 18 Ghiglione, 36 Hefti, 22 Marchetti, 5 Masiello, 10 Melegoni, 55 Ostigard, 19 Pandev, 90 Portanova, 65 Rovella, 57 Sirigu, 27 Sturaro, 3 Vanheusden, 45 Yeboah

