Zurkowski show ad Empoli, Fiorentina ha il contro-riscatto, suo contratto scade a giugno 2024

Simon Zurkowski è uno dei centrocampisti rivelazione di questo campionato, classe 1997, è stato acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2019 per 5 milioni di euro (bonus compresi) dalla squadra polacca del Górnik Zabrze e lasciato fino a fine stagione in prestito in Polonia. Il suo arrivo a Firenze coincide con quello di Rocco Commisso e del direttore sportivo di Daniele Pradè che lo manda a farsi le ossa ad Empoli

Ed è proprio ad Empoli che Zurkowski cresce e impara a conoscere l’Italia e il calcio italiano. Le prime due stagioni sono state condite da alti e bassi ma quest’anno con Andreazzoli in panchina, in serie A, sta facendo vedere cose egregie. Ben 4 gol segnati fino ad ora e 2 assist serviti.

La formula della sua cessione all’Empoli è quella del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli con contro riscatto in favore della Fiorentina. In pratica Zurkowski è un giocatore della Fiorentina su cui Vincenzo Italiano può puntare a partire dal prossimo giugno. Il suo contratto con la società viola scade fra 2 anni e mezzo, a giugno del 2024, dunque in casa viola ci può essere tutto il tempo di gestire al meglio il futuro del polacco.

Si tratta di un centrocampista forte di gamba, di corsa, di inserimento, una mezz’ala di centrocampo tecnicamente molto valida, e lo dimostrano i gol fatti tutti pregevoli da un punto di vista stilistico. Anche fisicamente il polacco è molto valido, alto e robusto. Insomma, al pari di Maleh, un altro centrocampista della Fiorentina, questa volta di piede destro, sta crescendo bene. Come Maleh, preso e poi fatto maturare altrove, adesso si possono raccogliere i frutti. Torna a casa Simon.

Flavio Ognissanti

