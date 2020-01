La Fiorentina, in occasione dell’incontro col Genoa per Kouamé avvenuto nella giornata di mercoledì, ha chiesto al club rossoblù informazioni per Criscito. Attualmente la concorrenza nel reparto arretrato della squadra di Nicola è tanta: in questa sessione di calciomercato sono arrivati Masiello e Soumaoro. Spetta all’ex Zenit la decisione definitiva sul suo futuro. Quest’oggi Criscito si è allenato e, al momento, pare non sia convinto di lasciare il Genoa. Dunque, preferirebbe restare. Si attendono ulteriori sviluppi. In estate, il giocatore ha voluto fortemente il ritorno nel club rossoblù di cui è diventato anche capitano.

GianlucaDiMarzio.com