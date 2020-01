Né Firenze né Milano per visite mediche mattutine. Il primo aggiornamento di giornata sulla vicenda Criscito è delle 9,30 di questa mattina e racconta che il capitano rossoblu, proprio pochi minuti fa, ha raggiunto il centro sportivo di Pegli, non sappiamo se per unirsi all’allenamento o proseguire la discussione che lo vede ancora come possibile partente direzione Fiorentina. Il club viola ha preventivamente prenotato alcune visite mediche specialistiche (che nel caso verrebbero sostenute a Milano e non in Toscana, ndr) nel caso la trattativa dovesse sbloccarsi da qui alle prossime dieci ore.

