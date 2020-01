La Fiorentina può chiudere il doppio colpo, sia Criscito che Igor. Il primo è già andato in rotta di collisione con il Genoa (da qui lo sfogo social di ieri, anche se non fa riferimento al mercato) e per Preziosi non è più indispensabile. Si spiegano così le operazioni del Genoa fatte in difesa nelle ultime ore. Criscito piace alla Fiorentina, ma nello stesso tempo va avanti l’affare Igor, al punto che i viola stanno pensando di chiudere il doppio colpo. Infatti, dopo la cessione di Maxi Olivera al Juarez, anche Ranieri è in uscita.

