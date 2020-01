È il momento decisivo per il futuro di Domenico Criscito: secondo quanto raccolto da TMW, in questi minuti, concluso l’allenamento in casa Genoa, sta andando in scena un incontro tra il capitano rossoblù, i suoi agenti e la dirigenza rossoblù. Sul piatto, il trasferimento alla Fiorentina: i viola hanno già trovato l’accordo con i liguri, c’è da capire cosa deciderà da fare il duttile difensore.

Tuttomercatoweb.com