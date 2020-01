Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Questa è la mia prima volta al calciomercato e al corso di aggiornamento dei direttori sportivi. Mi piace molto questo evento e spero che le squadre di Serie A si riuniscano tutte per le trattative. Questo è importante per la crescita del calcio italiano”.

Duncan sta svolgendo le visite mediche?

“Stiamo lavorando io e Pradè su tutte le opportunità per riuscire a migliorare la squadra. Gennaio è un periodo importante, stasera o domani contiamo di avere novità. Lavoriamo sia per quest’anno che per l’anno prossimo, abbiamo una squadra giovane che sta facendo bene, come ieri sera, quando è mandato solo il risultato. Iachini sta dando la sua identità”.

Com’è nata l’idea Kouame?

“Per il momento non è ufficiale il suo arrivo ma parliamo di un giocatore conosciuto che ha avuto un infortunio importante ma fa gol e dà profondità. Vediamo di fare annunci entro la fine del mercato”.

Criscito potrebbe arrivare?

“Non abbiamo notizie su Mimmo per il momento. È il capitano del Genoa e ovviamente è importante per loro. Vedremo cosa succederà”.

Come procede la trattativa per Amrabat?

“Abbiamo parlato con il Verona, per il momento non c’è accordo ma vedremo se riusciremo a raggiungerlo”.

