Criscito: “Kokorin è un bomber eccezionale, non a caso Capello e Mancini ne parlano benissimo”

A Sport Express ha parlato Domenico Criscito, capitano del Genoa, ed ex compagno di squadra di Kokorin. Queste le sue parole:

“A Kokorin ho fatto i complimenti per il suo arrivo in Italia, e gli ho fatto gli auguri. E’ un attaccante eccezionale, infatti tecnici come Capello e Mancini ne parlano veramente molto bene. E con i suoi partner offensivi, Kokorin, di solito ha buoni rapporti. Certo non sarà facile ambientarsi all’estero, ma credo che corra un rischio che ne vale davvero la pena”.

