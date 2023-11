Criscito ancora non l’ha dimenticata: “La tripletta di Mutu ci ha tolto la Champions, con Thiago e Juric”

Domenico Criscito ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nelle sue parole anche il ricordo della partita Genoa-Fiorentina del 2009, terminata 3-3, che di fatto ha tolto alla squadra di Gasperini l’accesso alla Champions League a favore della Fiorentina, diretta concorrente in quella stagione. Queste le parole di Criscito:

Criscito, ricorda? Fantastico quell’anno al Genoa. Era il 2008- 09, Gasp in panchina, nello spogliatoio con lei c’erano Juric e Motta, avversari lunedì. «La definirei un’annata straordinaria, con loro due grandi protagonisti. Fu una lunga volata con la Fiorentina per centrare il 4° posto ed entrare in Champions. Finimmo a pari punti, ma ci piazzammo quinti per gli scontri diretti. Mi ricordo ancora oggi l’occasione buttata a Marassi: vincevamo 3-0 a mezz’ora dalla fine e fummo raggiunti da una tripletta di Mutu…».

All’epoca si sarebbe mai immaginato di vedere Juric e Motta su panchine così importanti? «Sì, e spiego perché: Ivan e Thiago erano di fatto allenatori quando giocavano. Con un carattere diverso, certo, ma molto forte e deciso in entrambi. A livello personale mi aiutarono parecchio, e il loro carisma si faceva sentire. Pretendevano il mille per mille da tutti anche in allenamento. Lì si poteva intuire che un giorno avrebbero allenato. Io, poi, li ho avuti anche come tecnici…».

