Secondo quanto riporta SkySport, la Fiorentina ha già prenotato per domattina le visite mediche per Domenico Criscito. Il difensore non ha ancora dato una risposta definitva, ma pare propenso ad accettare l’offerta viola e trasferirsi alla corte di Beppe Iachini, e salvo clamorosi ripensamenti si vestirà di viola