Criscito: “Kokorin dimostrerà tutto il suo talento. Non dovrà tirarsi indietro ma accettare aiuto”

Pazienza e fiducia. Ecco cosa serve adesso ai viola nei confronti di Kokorin e viceversa. A dirlo è chi lo conosce bene Domenico Criscito, che ha condiviso con l’attaccante tre anni allo Zenit: “So molto bene di cosa possa essere capace Alexander. Non c’è dubbio che riuscirà a dimostrare tutto il suo talento. Con l’Inter ha giocato poco ma è un elemento versatile e ben equipaggiato. E’ veloce, tecnico, forte, gioca bene con la testa e deve solo acquisire fiducia. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui vedrò Alexander sul campo per abbracciarlo e sarò felice perché non lo incontro da tre anni. Serve non tirarsi indietro e accettare aiuto”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA NAZIONE SCRIVE: “FIORENTINA SOPRAVVALUTATA A INIZIO STAGIONE, L’UNICO OBIETTIVO ORA È LA SALVEZZA”