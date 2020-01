Mimmo Criscito viaggia velocemente verso la Fiorentina. Nel pomeriggio vi avevamo raccontato che avrebbe dato una risposta definitiva entro stasera, era tutt’altro che un’operazione tramontata. Infatti, Criscito in questi minuti è nella sede del Genoa per chiudere il rapporto con il club di Preziosi, lo stesso club che un anno e mezzo fa l’aveva richiamato interrompendo l’esperienza allo Zenit. È evidente che qualcosa non abbia funzionato, indipendentemente dal rigore sbagliato sabato scorso dal difensore proprio a Firenze. I segnali sono molto positivi, la formula è stata battezzata: prestito per 18 mesi con obbligo al verificarsi di alcune condizioni. La Fiorentina si appresta, dunque, a chiudere il quarto colpo (dopo Kouamé, Duncan e Igor) del pirotecnico mercato di gennaio. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.