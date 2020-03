Domenico Criscito, capitano del Genoa, è tornato a parlare dell’ultimo mercato e si è soffermato sull’emergenza Coronavirus in un’intervista social concessa a Gianlucadimarzio.com: “E’ una situazione spiacevole per tutta l’Italia. Ho già fatto tanti appelli, mi sono prodigato nel dire quanto serva donare per rendere meno duro allestire i reparti negli ospedali. Allenamento? Quando mi sveglio al mattino, subito dopo colazione vado sul tapis roulant. Al mattino faccio un po’ di forza, a volte mi alleno con i bambini. Genoa? Per me Gasperini è stato importante quando ha creduto in me portandomi qua dalla Juventus. Questa maglia è mia, è difficile levarmela”.

Tuttomercatoweb.com