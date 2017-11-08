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Mancini: "In Italia molti giovani forti, il livello si è alzato. Chiesa fra i migliori, ma ce ne sono tanti..."

L'ex tecnico dell'Inter e attualmente sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo Roberto Mancini, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport. Qualche parola anche su Federico Chiesa ed il suo p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 11:16
Mancini: "In Italia molti giovani forti, il livello si è alzato. Chiesa fra i migliori, ma ce ne sono tanti..." -
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L'ex tecnico dell'Inter e attualmente sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo Roberto Mancini, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport. Qualche parola anche su Federico Chiesa ed il suo processo di crescita: "In Italia ci sono tanti giovani di qualità e questo porta al miglioramento anche della Serie A. Chiesa è molto bravo, uno dei migliori prospetti che ci sono in questo momento, anche se non dimentico i vari Bernardeschi, Romagnoli e Donnarumma".

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