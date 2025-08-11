Giordano scrive: "Zenit su Beltran: offerta da 10 milioni, l’argentino apre alla pista russa"

Il club di San Pietroburgo punterebbe forte sull’attaccante della Fiorentina il quale sarebbe disposto a valutarne la proposta

Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio CRC, Marco Giordano, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe messo gli occhi su Lucas Beltran, attaccante classe 2001 della Fiorentina. L’operazione si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe stuzzicare il club viola, soprattutto in ottica di ulteriori movimenti in entrata nel reparto offensivo.

L’argentino, che in viola ha avuto un rendimento altalenante, non avrebbe detto no alla destinazione russa, mostrando apertura verso il trasferimento. Il progetto tecnico dello Zenit e la possibilità di avere un ruolo più centrale potrebbero rappresentare un’opportunità di rilancio per l’ex River Plate. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma i contatti sono avviati.