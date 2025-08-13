Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più

L’argentino è ai margini del progetto di Pioli, attesa per la cessione. I numeri con la maglia della Fiorentina

Ormai è chiaro da tempo, Lucas Beltran è sul mercato poiché fuori dal progetto di Stefano Pioli, ciò è stato confermato dalle ultime due amichevoli giocate dalla Fiorentina in Inghilterra, con il Nottingham Forest e con il Manchester United, l’ex River Plate è rimasto in panchina, pur non avendo problemi fisici.

L’argentino ha sempre messo in evidenza le sue principali qualità: gran pressing sugli avversari, ma soprattutto generosità e sacrificio al servizio della squadra. Però c’è un però, è arrivato due anni fa con la fama di “bomber” e ha preso la prestigiosa maglia numero 9, che a Firenze ha indossato un certo connazionale di alto livello, Batistuta, ma Beltran si è rivelato essere tutt’altro che un garante di gol, pur essendosi comportato costantemente in maniera egregia nei confronti del gruppo.

Lucas Beltran non ha mai trovato in questi suoi anni in riva all’Arno una posizione ideale in campo, il meglio di sé l’ha sicuramente dato l’anno scorso con Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina, il quale lo schierava come trequartista, nelle otto vittorie consecutive dei gigliati, c’è stato infatti anche il suo “zampino”.

Per la squadra gigliata sarà complicato recuperare il maxi investimento da 17 milioni di euro che era stato fatto per acquistare Beltran dal club biancorosso. Il Flamengo aveva presentato un’offerta allettante per la Fiorentina, ma l’attaccante ha rifiutato la destinazione, preferendo un trasferimento in Europa o al massimo al River Plate. Su di lui ci sono due squadre russe: Spartak Mosca e Zenit San Pietroburgo. Per il momento sembra essere però tutto in stand by in merito ad una sua uscita, di sicuro c’è solamente che da un momento all’altro potrebbe lasciare Firenze.

In carriera, in Italia, con la maglia della Fiorentina, Lucas Beltran ha collezionato 98 presenze: 16 gol (una rete ogni 344 minuti) e 6 assist. Nell’ultima stagione giocata in maglia viola, la 2024/25, l’argentino ha messo insieme 47 presenze (2656 minuti di gioco): 6 gol (uno ogni 443 minuti) e 4 assist. In Serie A ha collezionato 33 presenze condite da 5 gol e 4 assist, in Conference League 13 gare giocate e 1 solo gol, in Coppa Italia invece solamente una presenza.