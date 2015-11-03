Notizie Spartak Mosca Fiorentina

Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più
13 agosto 2025 10:04
Sarri alla Fiorentina? No, dalla Russia rivelano: "Ha rifiutato lo Spartak perché andrà al Milan"
10 aprile 2024 13:01
"Kokorin è una scimmia di circo, giocatore inutile, pensa ai soldi, si sta mettendo in imbarazzo"
27 dicembre 2021 19:36
Il Napoli perde partita e testa prima della Fiorentina. Spalletti vicino alla rissa al fischio finale
30 settembre 2021 21:08
Giuntoli: "Nessun turnover con lo Spartak. Fiorentina? Gara complicata come tante altre"
30 settembre 2021 19:48
Football Daily, folta concorrenza per Juranovic: Celtic e Spartak Mosca sul terzino del Legia Varsavia
28 luglio 2021 07:55
CorSport, Kokorin, il transfer dalla Russia non è ancora arrivato: Fiorentina fiduciosa entro venerdì
03 febbraio 2021 09:31
Giornalista russo Gazzetta: "Allo Spartak stanno stappando champagne, sono increduli. Kokorin finito"
25 gennaio 2021 15:30
CorSport, Kokorin atteso questa mattina a Villa Stuart, domani primo allenamento con la Fiorentina
25 gennaio 2021 09:32
TMW, Kokorin ha lasciato il ritiro a Dubai dello Spartak, ora a Mosca per il visto, poi l'Italia
21 gennaio 2021 17:44
Kokorin: "Ho detto a Sobelev che gli preparerò un posto alla Fiorentina per quando sarò vecchio"
21 gennaio 2021 17:37
Comunicato Spartak Mosca: "Kokorin ha trovato l'accordo con la viola"
21 gennaio 2021 16:22
Il passaggio di Kokorin alla Fiorentina sembra cosa fatta. É lo stesso giocatore a comunicarlo
21 gennaio 2021 15:49
Repubblica, Kokorin-Fiorentina, l'ostacolo è l'ingaggio: i viola offrono 2 milioni a stagione
21 gennaio 2021 10:40
Corriere Fiorentino, Kokorin, accordo Fiorentina-Spartak: offerto triennale a 1,7 milioni più bonus
21 gennaio 2021 10:29
Gazzetta, Kokorin sarà la spalla di Vlahovic: 5 milioni allo Spartak, ingaggio da 2 milioni più bonus
21 gennaio 2021 10:06
Di Marzio conferma e annuncia: "Kokorin alla Fiorentina a titolo definitivo, accordo con lo Spartak"
20 gennaio 2021 23:17
TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia
20 gennaio 2021 20:45
Sky Sport, il centravanti Kokorin vicino alla Fiorentina per 4 milioni, affondo viola avvenuto nella notte
20 gennaio 2021 12:42
Pradè: "Non siamo nella situazione giusta per pensare al mercato. Kokorin? Mi è nuovo"
21 dicembre 2020 19:59
TMW, Fiorentina vuole un centravanti, sondaggio per Kokorin dello Spartak Mosca
14 dicembre 2020 15:38
Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues
30 giugno 2018 11:24
Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto
24 giugno 2018 10:25
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