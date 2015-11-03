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Notizie Spartak Mosca Fiorentina

Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più

13 agosto 2025 10:04

Sarri alla Fiorentina? No, dalla Russia rivelano: "Ha rifiutato lo Spartak perché andrà al Milan"

10 aprile 2024 13:01

"Kokorin è una scimmia di circo, giocatore inutile, pensa ai soldi, si sta mettendo in imbarazzo"

27 dicembre 2021 19:36

Il Napoli perde partita e testa prima della Fiorentina. Spalletti vicino alla rissa al fischio finale

30 settembre 2021 21:08

Giuntoli: "Nessun turnover con lo Spartak. Fiorentina? Gara complicata come tante altre"

30 settembre 2021 19:48

Football Daily, folta concorrenza per Juranovic: Celtic e Spartak Mosca sul terzino del Legia Varsavia

28 luglio 2021 07:55

CorSport, Kokorin, il transfer dalla Russia non è ancora arrivato: Fiorentina fiduciosa entro venerdì

03 febbraio 2021 09:31

Giornalista russo Gazzetta: "Allo Spartak stanno stappando champagne, sono increduli. Kokorin finito"

25 gennaio 2021 15:30

CorSport, Kokorin atteso questa mattina a Villa Stuart, domani primo allenamento con la Fiorentina

25 gennaio 2021 09:32

TMW, Kokorin ha lasciato il ritiro a Dubai dello Spartak, ora a Mosca per il visto, poi l'Italia

21 gennaio 2021 17:44

Kokorin: "Ho detto a Sobelev che gli preparerò un posto alla Fiorentina per quando sarò vecchio"

21 gennaio 2021 17:37

Comunicato Spartak Mosca: "Kokorin ha trovato l'accordo con la viola"

21 gennaio 2021 16:22

Il passaggio di Kokorin alla Fiorentina sembra cosa fatta. É lo stesso giocatore a comunicarlo

21 gennaio 2021 15:49

Repubblica, Kokorin-Fiorentina, l'ostacolo è l'ingaggio: i viola offrono 2 milioni a stagione

21 gennaio 2021 10:40

Corriere Fiorentino, Kokorin, accordo Fiorentina-Spartak: offerto triennale a 1,7 milioni più bonus

21 gennaio 2021 10:29

Gazzetta, Kokorin sarà la spalla di Vlahovic: 5 milioni allo Spartak, ingaggio da 2 milioni più bonus

21 gennaio 2021 10:06

Di Marzio conferma e annuncia: "Kokorin alla Fiorentina a titolo definitivo, accordo con lo Spartak"

20 gennaio 2021 23:17

TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia

20 gennaio 2021 20:45

Sky Sport, il centravanti Kokorin vicino alla Fiorentina per 4 milioni, affondo viola avvenuto nella notte

20 gennaio 2021 12:42

Pradè: "Non siamo nella situazione giusta per pensare al mercato. Kokorin? Mi è nuovo"

21 dicembre 2020 19:59

TMW, Fiorentina vuole un centravanti, sondaggio per Kokorin dello Spartak Mosca

14 dicembre 2020 15:38

Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues

30 giugno 2018 11:24

Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto

24 giugno 2018 10:25

Niente Fiorentina per M'baye Niang. Va allo Spartak Mosca per 18 milioni, domani le visite...

17 agosto 2017 19:54

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