CorSport, Kokorin, il transfer dalla Russia non è ancora arrivato: Fiorentina fiduciosa entro venerdì

Sono giorni intensi anche fuori dal rettangolo di gioco. Per la vicenda che riguarda Milenkovic appena ricordata e pure per quella che vede Aleksandr “Sasha” Kokorin al centro dell’iter burocratico per completare in tutto e per tutto il trasferimento allo Spartak Mosca. In pratica l’attaccante è sempre in attesa del transfer, condizione indispensabile per poter lavorare in un nuovo Paese e quindi nel suo caso per poter giocare in Italia. E nella Fiorentina, che a ieri non aveva ricevuto ancora la documentazione necessaria e che comunque continua a dirsi certa di poter completare l’iter entro venerdì con il placet definitivo degli uffici competenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

