CorSport, Milenkovic, la Fiorentina farà ricorso: punta ad una sola giornata di squalifica

La mazzata etra stata ipotizzata da più parti, ma non per questo la Fiorentina è disposta ad accettare passivamente le due giornate di squalifica che il giudice sportivo ha inflitto a Nikola Milenkovic per l’espulsione all’Olimpico Grande Torino. Anzi, la società viola non ci sta proprio, considera esagerata e sproporzionata la “nuova” punizione nei confronti del difensore serbo e ha scelto la strada del ricorso.

Decisione quasi inevitabile. Il club chiederà di ridotte da due a una le giornate di squalifica così da consentire a Milenkovic, fuori sicuramente con l’Inter insieme a Castrovilli a sua volta fermato per una partita sempre a causa dell’espulsione rimediato a Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

