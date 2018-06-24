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Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto

Come riporta il Corriere fiorentino è Mario Pasalic il nome nuovo accostato alla Fiorentina per il reparto di centrocampo. Il croato del Chelsea, in prestito allo Spartak Mosca, gradisce particolarmen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 10:25
Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Come riporta il Corriere fiorentino è Mario Pasalic il nome nuovo accostato alla Fiorentina per il reparto di centrocampo. Il croato del Chelsea, in prestito allo Spartak Mosca, gradisce particolarmente la destinazione viola. Corvino è pronto all’assalto, e proverà a chiudere nei prossimi giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per Palisic sarebbe la seconda esperienza nel campionato italiano dopo la parentesi Milan.

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