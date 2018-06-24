Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto

Come riporta il Corriere fiorentino è Mario Pasalic il nome nuovo accostato alla Fiorentina per il reparto di centrocampo. Il croato del Chelsea, in prestito allo Spartak Mosca, gradisce particolarmen...

Come riporta il Corriere fiorentino è Mario Pasalic il nome nuovo accostato alla Fiorentina per il reparto di centrocampo. Il croato del Chelsea, in prestito allo Spartak Mosca, gradisce particolarmente la destinazione viola. Corvino è pronto all’assalto, e proverà a chiudere nei prossimi giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per Palisic sarebbe la seconda esperienza nel campionato italiano dopo la parentesi Milan.