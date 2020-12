Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina è chiamata a rinforzare la squadra dopo un avvio di stagione disastroso, la società viola ha già cominciato a sondare il mercato in vista della sessione di gennaio. Uno dei primi obiettivi della società gigliata sarà quello di rinforzare il reparto avanzato con un centravanti e tra i nomi sondati negli ultimi giorni c’è anche quello di Aleksandr Kokorin, centravanti russo legato allo Spartak Mosca da un contratto in scadenza nel 2023.

